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        Sapanca Gölü'nde kum fırtınasına yakalanan 1 kano sporcusu kayboldu (2)- Yeniden

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesi Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcularım kanoları alabora oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 01:03 Güncelleme: 29.03.2025 - 01:05
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        Sapanca Gölü'nde kum fırtınasına yakalanan 1 kano sporcusu kayboldu (2)- Yeniden
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        SAKARYA’nın Serdivan ilçesi Sapanca Gölü’nde antrenman yapan sporcularım kanoları alabora oldu. Batan kanoda kaybolan 2 sporcudan biri bulundu. Diğer sporcu için arama çalışmaları devam ediyor.

        Olay, akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ba bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, aniden bastıran kum fırtınası nedeniyle gölde bulunan 7 kano alabora oldu. Kanolarda bulunan 14 sporcu kanoların alabora olması nedeniyle göle düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göle düşen 14 sporcudan 12’si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından çıkartıldı. Kayıp olan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran isimli sporcunun havadan drone, karadan ise botlarla arama çalışmaları devam ediyor.

        Sakarya Valiliği, Sakarya Valiliği ise Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenman hakkında sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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