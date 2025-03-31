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        Sakarya'da silahlı, bıçaklı kavgaya ilişkin 8 gözaltı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:50
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        Sakarya'da silahlı, bıçaklı kavgaya ilişkin 8 gözaltı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada büfe işletmecisi silah çekerken, karşı taraf da bıçakla karşılık verdi. İşletmeci ile karşı taraftan 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

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