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        Sakarya'da 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 19 şüpheli adliyede

        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde bir tekel bayide çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:25
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        Sakarya'da 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 19 şüpheli adliyede
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        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde bir tekel bayide çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci gecesinde Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekel bayide işletmeci ile müşteriler arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. İşletmecinin yanındaki emekli polis silah çekerken, karşı taraf da bıçak çıkarttı. Havaya ateş edilirken, işletmeci S.K. ile emekli polis M.D. darbedildi. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin 18 yaş altında olduğu belirtildi. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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