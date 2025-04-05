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        Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü

        SAKARYA'da Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan, doğa ve kültür yolu Çam Dağı'nda 2 ay içerisinde 3'üncü kez çökme ve heyelan yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:00
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        Sakarya'da 2 ilçeyi bağlayan yol çöktü
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        SAKARYA'da Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan, doğa ve kültür yolu Çam Dağı'nda 2 ay içerisinde 3'üncü kez çökme ve heyelan yaşandı.

        Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı, doğal güzellikleri sebebiyle 'Doğa ve kültür yolu' olarak tanımlandı. Her mevsim doğaseverlerin ilgisini çeken Çam Dağı'nda, yoğun kar yağışları sonrası heyelanlar yaşandı. Bölgede çeşitli zamanlarda yaşanan heyelanlardan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi ekipleri yolun bakım ve onarımını yapıp yeniden asfalt dökerek ulaşıma açtı. Ancak aynı bölgede kıs sürede bir heyelan daha yaşandı. Yeni yapılan yoldaki asfalt çatladı, yan bahçede toprak kayması oldu.

        Hendek Bakacak Mahallesi Muhtarı Saffet Sarı, çöken yolun bulunduğu yeri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sarı, "Yol 15 gün önce onarıldı. Fakat çökmeler devam ediyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Yolun çökmesi sebebiyle araçların geçişleri zor oluyor" dedi.

        Sarı'nın çektiği görüntülerde yeni asfalt yolun çatlayıp ayrıldığı, yolun yan tarafındaki fındık bahçesinde toprak kaymalarının olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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