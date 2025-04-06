Dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyi bıçakladı

A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kirişhane Mahallesi'nde A.Ç. ile dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., M.B.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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