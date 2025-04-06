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        Dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyi bıçakladı

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:12
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        Dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyi bıçakladı
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı A.Ç. (33) adlı kadın tarafından bıçaklanan M.B. (44), ağır yaralandı.

        Kirişhane Mahallesi'nde A.Ç. ile dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., M.B.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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