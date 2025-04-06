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        Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı (2)

        AĞABEY-KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren 5 kişiden Fahri ve Volkan Yıldız kardeşlerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:47 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:50
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        Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı (2)
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        AĞABEY-KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

        Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren 5 kişiden Fahri ve Volkan Yıldız kardeşlerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ağabey- kardeş, Beşköprü Mahallesi’nde polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında aile mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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