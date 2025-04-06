Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı (2)

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren 5 kişiden Fahri ve Volkan Yıldız kardeşlerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ağabey- kardeş, Beşköprü Mahallesi’nde polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında aile mezarlığına defnedildi.

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