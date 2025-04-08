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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgada 8 şüpheli adliyede

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:05
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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgada 8 şüpheli adliyede
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 2 kişi de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler F.K. (17), T.Y. (25), B.T.Y. (50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45), B.Y. (32) ve S.T.Y. (27) bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR, 1 KİŞİ ARANIYOR

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar S.Y. (23), N.Y. (48), G.Ö. (39) ve F.U.U.'nun (17) da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Entübe edilen ve durumunun ağır olduğu belirtilen S.Y.'nin yoğun bakım servisinde tutulduğu belirtildi.

        Olayın ardından kaçan T.Y.’nin (17) de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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