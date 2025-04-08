Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgada 8 şüpheli adliyede

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 2 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler F.K. (17), T.Y. (25), B.T.Y. (50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45), B.Y. (32) ve S.T.Y. (27) bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR, 1 KİŞİ ARANIYOR