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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha adliyede (2)

        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDISakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:40
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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha adliyede (2)
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        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen F.U.U., G.Ö. ve N.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Serhat YILMAZ/ADAPAZARI (Sakarya),

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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