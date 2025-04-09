Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha adliyede (2)
3ŞÜPHELİ TUTUKLANDISakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen F.
3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen F.U.U., G.Ö. ve N.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Serhat YILMAZ/ADAPAZARI (Sakarya),
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