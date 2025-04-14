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        Sakarya'da horoz dövüştürüp bahis oynayan 32 kişiye 416 bin TL ceza

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda horoz dövüşü yaptıran ve bahis oynayan 32 kişiye toplam 416 bin 386 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:15
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        Sakarya'da horoz dövüştürüp bahis oynayan 32 kişiye 416 bin TL ceza
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        SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda horoz dövüşü yaptıran ve bahis oynayan 32 kişiye toplam 416 bin 386 TL idari para cezası kesildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali’nin Karşı Mahallesi’nde horoz dövüşü ve izinsiz alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, M.İ. ve G.İ.’nin ikametlerine operasyon düzenledi. Özel olarak hazırlanan tribün ve ringin bulunduğu mekanda yapılan aramada 52 Hint dövüş horozu ele geçirildi. Yandaki başka bir mekanda ise 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirildi.

        31 kişiye ‘Kumar Oynamak’ suçundan 286 bin 657 TL, M.İ.’ye ise 129 bin 729 TL idari para cezası kesildi. Horozlar ise Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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