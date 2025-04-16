Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2014-2024 yılında 1257 afet yaşadık

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don olayından 65 ilin etkilendiğini belirterek, "2014-2024 yılında yaklaşık olarak 1257 afet yaşadık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2014-2024 yılında 1257 afet yaşadık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don olayından 65 ilin etkilendiğini belirterek, “2014-2024 yılında yaklaşık olarak 1257 afet yaşadık. Bu, 10 sene önce 500'dü. Afetlerin sayısı ve şiddeti artıyor. Mevsimler kaymaya başladı” dedi.

        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai donun tarımsal üretimi olumsuz etkilendiği illerden biri olan Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde çiftçi ve bahçe sahipleriyle bir araya gelerek incelemede bulundu. Türkiye'nin birçok bölgesinde, 10-13 Nisan arasında hava sıcaklıklarının eksi 15'lere kadar düşmesiyle zirai don yaşandığını belirten Bayraktar, ''İklim değişikliği hem dünyada hem de Türkiye'de bütün üreticileri etkiliyor. Son yıllarda Türkiye'de doğal afet hususunda artış gözlemliyoruz. 2014-2024 yılında yaklaşık olarak 1257 afet yaşadık. Bu, 10 sene önce 500'dü. Afetlerin sayısı ve şiddeti artıyor. Bu sayı artarken şiddette artıyor. Afetleri uç noktada yaşamaya başladık. Mevsimler kaymaya başladı. Biz ilkbahar aylarında kış, kışın sonbahar, sonbaharda yazı yaşadık. Ocak ayı kurak geçti, şubat ayı da kurak geçti ve don olayları yaşadık. Çukurova bölgesinde narenciye kalmadı. Mart ayında da gerekli yağışlar olmadı. Nisan başında yağışlar geldi ve biz bundan memnun olduk. Hububat üretimi için güzeldi ama böyle bir kar beklemedik. Arkasından bir don olayı yaşandı. Son 30 yılda böyle bir sıcaklık düşmesi görülmedi. Eksi 15 hatta Kahramanmaraş gibi bölgelerde eksi 20 dereceye vurdu. Bu bir afet" diye konuştu.

        DON FELAKETİ 65 İLDE YAŞANDI

        Büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Şemsi Bayraktar, "Sakarya'ya baktığımızda Pamukova ve Geyve bölgesinde bazı ürünlerde çok büyük zararlar var. Bunlardan bir tanesi ayva. Türkiye üretiminin yüzde 50'ye yakınını Sakarya karşılıyor ve bu ayva bahçelerimiz zarar gördü. Sadece o değil. Üzüm bahçelerimiz, erik, şeftali, ceviz ağaçlarımız zarar gördü. Aldığımız bilgilere göre, yüzde 90'a varan oranlarda çok ciddi bir hasar var ve bu rakam büyük bir rakam. Aldığımız diğer bilgilere göre, dallarda, gövdelerde de yanmalar var. Bu yanan ağaçlar önümüzdeki yıl da meyve vermez. İşin üzücü tarafı, çoluğuyla çocuğuyla gayret edenlerin emeği bir gecede yok oldu. Afet ayın 10'unda başladı ve 4 gün sürdü. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde hala risk devam ediyor. Bize intikal eden son duruma göre, 65 ilimizde maalesef don zararı var. Belki de bu artacak, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Motosiklet, bisiklete çarptı; 74 yaşındaki bisikletli öldü
        Motosiklet, bisiklete çarptı; 74 yaşındaki bisikletli öldü
        Yoldaki tomruk yüklü kamyon, sürücüleri tedirgin etti
        Yoldaki tomruk yüklü kamyon, sürücüleri tedirgin etti
        Sakarya'da motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü öldü
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı:
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı:
        Sakarya'da engelli kişiyi dolandıran 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da engelli kişiyi dolandıran 4 zanlı tutuklandı
        Farklı ülkelerden geleneksel halk dansları Sakarya'da düzenlenecek festival...
        Farklı ülkelerden geleneksel halk dansları Sakarya'da düzenlenecek festival...