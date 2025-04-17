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        Evde çıkan yangında yatalak kadını komşuları kurtardı

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yatalak hasta Hatice Özmen'i (82) komşuları kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:35
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        Evde çıkan yangında yatalak kadını komşuları kurtardı
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        SAKARYA’nın Geyve ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yatalak hasta Hatice Özmen’i (82) komşuları kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Epçeler Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı 2 katlı evde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada komşuları Hatice Özmen'i evden çıkardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Haluk Özmen'in işte olduğu bildirildi.

        Hatice Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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