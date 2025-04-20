Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi

Karasu İlçesi Plaj Caddesi’nde devam eden kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Hasar gören iş makinesinin operatörü Kemal Yıldırım, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı.

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