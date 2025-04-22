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        Otomobilin çarptığı motosikletli Ercüment öldü, kız arkadaşı gözyaşlarına boğuldu (2)

        SÜRÜCÜ156 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTISakarya'nın Karasu ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kız arkadaşını ziyarete giden Ercüment Solmaz'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:10
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        Otomobilin çarptığı motosikletli Ercüment öldü, kız arkadaşı gözyaşlarına boğuldu (2)
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        SÜRÜCÜ156 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kız arkadaşını ziyarete giden Ercüment Solmaz'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan H.B.’nin (38), Karasu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamera ve PTS incelemesi sonucu saat 04.00 sıralarında Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalandığı bildirildi. H.B.'nin yapılan testinde 156 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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