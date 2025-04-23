Arkadaşlarıyla otururken tabancayla kazara vurularak öldü

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, arkadaş ortamında kazayla ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak üzerinde bulunan tek katlı prefabrik evde meydana geldi. Evin balkonunda 5 arkadaş oturduğu sırada silah sesi duyuldu. Kimin tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet ettiği İbrahim Yıldırım (29) yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası Yıldırım'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan 4 arkadaş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.