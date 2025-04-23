Deprem uzmanı Prof. Dr. Utkucu: Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini aldığı söylenemez

SAKARYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, uzmanların İstanbul’da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem beklentisi içerisinde olduğunu belirterek, “Bugün meydana gelen depremin enerjisi, beklenen büyük depremi engelleyecek nitelikte olmadı. Arada en az 50 katlık bir enerji farkı var. Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini aldığı söylenemez" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 1999 yılındaki korkuyu tekrar hatırlattı. Yaşanan depremle ilgili olarak Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu açıklamalarda bulundu.

‘ARADA 50 KAT FARK VAR’

Jeofizik mühendisi Utkucu, uzmanların beklentisinin 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem olduğunu belirtti. Bugün meydana gelen depremin enerjisinin, beklenen büyük depremi engelleyecek nitelikte olmadığını söyleyen Utkucu, "İstanbul merkezli bu deprem Sakarya’da da hissedildi. Arada en az 50 katlık bir enerji farkı var. Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini aldığı söylenemez" ifadelerini kullandı.