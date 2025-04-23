Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı

        SAKARYASPOR'da İlker Püren'den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:46 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYASPOR'da İlker Püren'den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

        1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Iğdır FK mağlubiyeti sonrasında teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrılmıştı. Yeşil-siyahlılarda yönetim, Püren'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için İrfan Buz ile anlaştı.

        Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek’teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin, İrfan Buz!" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu
        Deprem uzmanı Prof. Dr. Utkucu: Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini al...
        Deprem uzmanı Prof. Dr. Utkucu: Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini al...
        "Yeşil Vatan Tırı" Sakarya'da öğrencilerle buluştu
        "Yeşil Vatan Tırı" Sakarya'da öğrencilerle buluştu
        Prof. Dr. Murat Utkucu'dan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin değ...
        Prof. Dr. Murat Utkucu'dan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin değ...
        İstanbul'daki depremlerin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masas...
        İstanbul'daki depremlerin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masas...
        2 çocuk babasını kazara vuran arkadaşı tutuklandı
        2 çocuk babasını kazara vuran arkadaşı tutuklandı