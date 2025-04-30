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        Amca- yeğen, 2 saat arayla hayatını kaybetti

        SAKARYA'da oturan kalp hastası Fikri Şen (72) ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçiren yeğeni Yasin Şen (51), 2 saat arayla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:40
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        Amca- yeğen, 2 saat arayla hayatını kaybetti
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        SAKARYA’da oturan kalp hastası Fikri Şen (72) ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçiren yeğeni Yasin Şen (51), 2 saat arayla hayatını kaybetti.

        Adapazarı ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde yaşayan Fikri Şen bir süre önce kalp ameliyatı oldu. Ameliyatı iyi geçen ve durumu iyi olan Şen, dün bir anda rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Şen’in yeğeni Yasin Şen de amcasının ölümünden 2 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yasin Şen’in cenazesi dün gece Sakarya’ya getirildi.

        BİRLİKTE DEFNEDİLECEKLER

        Fikri ve Yasin Şen'in cenazeleri Harmantepe Mahallesi Merkez Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Harmantepe Mahallesi Aşağı Mezarlığı'na defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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