Karasu Sahili'nde roket taşıma motoru bulundu
SAKARYA'nın Karasu ilçesi sahilinde uçaksavar füzesi roket taşıma motoru bulundu.
SAKARYA'nın Karasu ilçesi sahilinde uçaksavar füzesi roket taşıma motoru bulundu.
Karasu İlçesi Camitepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sahilde gezintiye çıkanlar, kıyıda bir cisim olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk incelemede; cismin Rus Hava Savunma Sistemi'ne ait uçaksavar füzesi roket taşıma motoru olduğu tespit edildi. Roket taşıma motorunun havadaki işlemi bittikten sonra Karadeniz üzerine düştüğü, buradan dalgalarla Karasu kıyılarına kadar sürüklendiği belirlendi. Motor, Sualtı Savunma (SAS) ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü.
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