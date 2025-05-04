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        Sakarya'da yangın çıkan evdeki 3 kişi kurtarıldı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken, 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 00:42 Güncelleme: 04.05.2025 - 00:45
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        Sakarya'da yangın çıkan evdeki 3 kişi kurtarıldı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken, 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi’nde bulunan 4 katlı Uluköylü Apartmanı’nın üst katlarında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan H.A., Ö.K. ve E.K. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler de kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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