Sakarya'da yangın çıkan evdeki 3 kişi kurtarıldı

Yangın, saat 21.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi’nde bulunan 4 katlı Uluköylü Apartmanı’nın üst katlarında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan H.A., Ö.K. ve E.K. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler de kontrol altına alındı.

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