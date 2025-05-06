Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza öğle saatlerinde, Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde meydana geldi. Sarıahmetler Mahallesi’nde kahvehane işleten 3 çocuk babası Tahsin Akçay, fındık bahçesinde ilaçlama yaparken kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Akçay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçay’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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