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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde ilaçlama yaparken, devrilen traktörün altında kalan Tahsin Akçay (55) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:55
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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde ilaçlama yaparken, devrilen traktörün altında kalan Tahsin Akçay (55) hayatını kaybetti.

        Kaza öğle saatlerinde, Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde meydana geldi. Sarıahmetler Mahallesi’nde kahvehane işleten 3 çocuk babası Tahsin Akçay, fındık bahçesinde ilaçlama yaparken kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Akçay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçay’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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