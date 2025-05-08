Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, motosiklet yarışı yapmak için toplanan gruba jandarma trafik ekipleri operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:18 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, motosiklet yarışı yapmak için toplanan gruba jandarma trafik ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda motosiklet trafikten menedilirken, sürücülere yaklaşık 400 bin lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca operasyonu sosyal medya hesabından ‘'Plaka yok, ehliyet yok, kask yok! Bir yarışı daha biz kazandık’ ifadeleriyle paylaştı.

        Akyazı Osmanbey Mahallesi’nde motosiklet sürücüleri mahalle içinde yarış için gece saatlerinde bir araya geldi. Durumu önceden belirleyen jandarma trafik ekipleri, bölgeye baskın yaptı. Gürültü yapan abart egzoz takılı, plakasız ve eksik evraklı motosikletler tek tek tespit edilerek toplandı. Çekiciyle yüklenen motosikletler yediemin otoparkına götürüldü.

        Operasyonun ardından Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Plaka yok, ehliyet yok, kask yok! Bir yarışı daha biz kazandık” yazdı, madalya ve kupa emojileri kullandı. Kurallara uymayan sürücülere toplamda yaklaşık 400 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, çok sayıda motosiklet trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araçlar çaptı
        Yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araçlar çaptı
        Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı
        Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı
        Kayınpederini öldüren damat tutuklandı
        Kayınpederini öldüren damat tutuklandı
        Ferizli'de motosiklet kazasında ölen genci arkadaşları unutmadı
        Ferizli'de motosiklet kazasında ölen genci arkadaşları unutmadı
        Sakarya'da "İkaz ve Alarm Sistemi" test edilecek
        Sakarya'da "İkaz ve Alarm Sistemi" test edilecek
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendird...
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendird...