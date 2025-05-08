TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mevsimsel kaymaların tarımsal sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, “Türkiye’nin değişik bölgelerinde bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız.” dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde zirai dondan etkilenen bahçe ve tarlalarda incelemelerde bulundu. Bayraktar, 10-13 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklıklarının eksi 15 derelere kadar düşmesiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde zirai don yaşandığını ve bu sebeple tarımsal üretimde büyük zarar meydana geldiğini belirtti. Bu sene kokarca böceği ve don olayı sonrasında fındık üretiminden verim alınamayacağını belirten Bayraktar, tarıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mevsimsel kaymaların tarımsal sektörü olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, “Türkiye’nin değişik bölgelerinde bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız. Nisan ayında kışı yaşadık, arkasından gelen don olayı ürünlerimize çok büyük zarar verdi. Son 30 yılın en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık. Buna birçok ürünümüzün dayanması mümkün değildi. Bir taraftan gelen don olayı bir taraftan kokarca zararlısı, rekolteyi düşürecek gibi görünüyor yani beklediğimiz üretimi sağlayamayacağız. Kışlaklarda kokarca ile bir mücadele verildi. Tarım müdürlükleri, ziraat odaları ve belediyelerle birlikte bir kışlak mücadelesi yapıldı" diye konuştu.