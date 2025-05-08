Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mevsimsel kaymaların tarımsal sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, "Türkiye'nin değişik bölgelerinde bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mevsimsel kaymaların tarımsal sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, “Türkiye’nin değişik bölgelerinde bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız.” dedi.

        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde zirai dondan etkilenen bahçe ve tarlalarda incelemelerde bulundu. Bayraktar, 10-13 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklıklarının eksi 15 derelere kadar düşmesiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde zirai don yaşandığını ve bu sebeple tarımsal üretimde büyük zarar meydana geldiğini belirtti. Bu sene kokarca böceği ve don olayı sonrasında fındık üretiminden verim alınamayacağını belirten Bayraktar, tarıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

        Mevsimsel kaymaların tarımsal sektörü olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, “Türkiye’nin değişik bölgelerinde bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız. Nisan ayında kışı yaşadık, arkasından gelen don olayı ürünlerimize çok büyük zarar verdi. Son 30 yılın en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık. Buna birçok ürünümüzün dayanması mümkün değildi. Bir taraftan gelen don olayı bir taraftan kokarca zararlısı, rekolteyi düşürecek gibi görünüyor yani beklediğimiz üretimi sağlayamayacağız. Kışlaklarda kokarca ile bir mücadele verildi. Tarım müdürlükleri, ziraat odaları ve belediyelerle birlikte bir kışlak mücadelesi yapıldı" diye konuştu.

        Bayraktar, tarıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi;

        “Havalar ısınınca kokarca mahsullere yayılmaya başlayacak. Eğer buradaki mücadeleye devam etmezsek tahminimizin üzerinde zarar söz konusu. Birde bu bahçelerde tuzaklarla, kimyasal ilaçlarla bu mücadeleye devam etmek mecburiyetindeyiz. Bu sene kokarcadan fındık üretimi zarar görecektir, şimdi de don olayı oldu. Özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 100’lere zarar söz konusu, göreceğimiz zararı hesaba kattığımızda bugün fındık üretimimizde beklediğimiz rekolte gerçekleşmeyecek. Bu süreçten sonra yelkenleri tarıma çevirmeliyiz ve tarıma pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Aksi durumda bu ülkeyi besleyemeyiz, bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Sakarya'da "Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak" sergisi açıldı
        Sakarya'da "Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak" sergisi açıldı
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da çiftçilerle buluştu
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da çiftçilerle buluştu
        Sakarya'da "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" düzenlenecek
        Sakarya'da "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" düzenlenecek
        Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada
        Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada
        Sakarya'da polis ekipleri emniyet kemerinin önemi hakkında sürücüleri bilgi...
        Sakarya'da polis ekipleri emniyet kemerinin önemi hakkında sürücüleri bilgi...
        Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını
        Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını