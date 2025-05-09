Takside 4 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde durdurulan takside, Afganistan uyruklu 2'si çocuk 4 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi sürücü M.Ö. (54) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mayıs'ta, Hendek'te Anadolu Otoyolu'ndaki dinlenme tesisi bölgesinde, şüpheli olduğu değerlendirilerek takip edilen taksiyi Adapazarı gişelerinde durdurdu. Yapılan aramada takside 4 kaçak göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler Z.Ş. (20), L.M. (18), A.M. (14) ve E.M. (13), sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisi sürücü M.Ö. ise gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan M.Ö.'ye ayrıca 'Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 21 bin 671 TL idari para cezası uygulandı, aracı ise 15 gün trafikten menedildi.