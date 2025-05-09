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        Sapanca'da plakasız otomobille 'drift' yapan sürücüye 80 bin TL ceza

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, plakasız otomobille drift yapan sürücüye, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası toplam 80 bin 781 TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:05
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        Sapanca'da plakasız otomobille 'drift' yapan sürücüye 80 bin TL ceza
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, plakasız otomobille drift yapan sürücüye, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası toplam 80 bin 781 TL para cezası kesildi.

        8 Mayıs 2025 günü saat 00:26 sıralarında Sapanca’da plakasız bir otomobil ile drift yapılması üzerine sosyal medyada paylaşılan görüntüler, polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde aracın plakası tespit edildi. Aracı kullanan K.D. hakkında; drift yapmak maddesinden 46 bin 392 lira, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak maddesinden 18 bin 677 lira ve tescilli aracı plakasız kullanmaktan 15 bin 712 lira olmak üzere toplam 80 bin 781 lira cezai işlem uygulandı.

        Öte yandan, araç sahibi A.D.’ye de sürücü belgesi iptal edilen kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 18 bin 677 TL ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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