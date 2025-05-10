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        Traktörün altında kalan Aysima, aracı kullanmak istemiş (2)

        TOPRAĞAVERİLDİAysima Tiryaki'nin cenazesi, Akpınar Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kirazlı Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:25
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        Traktörün altında kalan Aysima, aracı kullanmak istemiş (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Aysima Tiryaki'nin cenazesi, Akpınar Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kirazlı Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve ailenin yakınları katıldı. Baba Kadir Tiryaki'nin cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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