Traktörün altında kalan Aysima, aracı kullanmak istemiş (2)
TOPRAĞAVERİLDİAysima Tiryaki'nin cenazesi, Akpınar Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kirazlı Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
TOPRAĞAVERİLDİ
Aysima Tiryaki'nin cenazesi, Akpınar Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kirazlı Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve ailenin yakınları katıldı. Baba Kadir Tiryaki'nin cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
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