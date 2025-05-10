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        Sakaryaspor - Esenler Erokspor: 2-0

        STAT: Yeni Sakarya Atatürk StadyumuHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun GüngörSAKARYASPOR: Szumski - Serkan Yavuz, Bülent Uzun, Oğuzhan Çapar, Nkoulou, Aabid (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:40
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        Sakaryaspor - Esenler Erokspor: 2-0
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        STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

        HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun Güngör

        SAKARYASPOR: Szumski - Serkan Yavuz, Bülent Uzun, Oğuzhan Çapar, Nkoulou, Aabid (Dk. 77 Kakuta), Emre Demir (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu), Burak Altıparmak, Burak Çoban (Dk. 90 Emircan Altıntaş), Simon, Mamadou

        ESENLER EROKSPOR: Canberk Yurdakul - Metehan Mert, Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Eşref Korkmazoğlu), Laine (Dk. 88 Yusuf Yücer), Pinchi (Dk. 46 Ufuk Akyol), Jack (Dk. 74 Berkay Aydoğmuş), Catakovic (Dk. 59 Fernandes), Kayode, Furkan Orak

        GOLLER: Dk. 13 Mamadou, Dk. 67 Burak Çoban (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: Burak Çoban (Sakaryaspor), Furkan Orak (Esenler Erokspor)

        1'İNCİ Lig'in 38'inci haftasında sahasında Esenler Erokspor’u konuk eden Sakaryaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

        8’inci dakikada Sakarayspor ceza sahasında kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Kayode’nin şutunu kaleci kornere çeldi

        9’uncu dakikada Esenler Erokspor’da Catakovic’in orta sahadan kaleye gönderdiği topu Sakaryaspor kalecisi Szumski güçlükle kornere çeldi.

        13’üncü dakikada Esenler Erokspor ceza sahası önünde topu kapan Sakaryaspor’da Mamadou’nun ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

        25’inci dakikada Esenler Erokspor atağında yaşanan karambolde Kayode kaleci Szumski ile karşı karşıya kaldı. Polonyolalı kaleci ilk pozisyonda gole izin vermezken, devam eden pozisyonda son anda dokunarak topu dışarı gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

        67’nci dakikada ceza sahası önünde hata yapan Esenler Erokspor’lu futbolculardan topu kapan Burak Çoban’ın ilk şutunda kaleciye takılırken dönen topu ağlara göndermeyi başardı: 2-0.

        71’inci dakikada Sakaryaspor’da Simon'un şık çalımlarla ceza sahasında Aabid'i buluşturduğu topta, Aabid topu Burak Çoban’a gönderdi. Burak Çoban'ın şutu ise az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Sakaryaspor bu sonuçla 51 puanla ligde kalmayı başardı, Esenler Erokspor ise ligi 52 puanla 12’nci sırada tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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