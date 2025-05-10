Sakaryaspor - Esenler Erokspor: 2-0

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Sakaryaspor bu sonuçla 51 puanla ligde kalmayı başardı, Esenler Erokspor ise ligi 52 puanla 12’nci sırada tamamladı.

25’inci dakikada Esenler Erokspor atağında yaşanan karambolde Kayode kaleci Szumski ile karşı karşıya kaldı. Polonyolalı kaleci ilk pozisyonda gole izin vermezken, devam eden pozisyonda son anda dokunarak topu dışarı gönderdi.

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