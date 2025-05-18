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        Çapanın bıçaklarına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde tarlada çapa yaparken tarım aracı olarak bilinen patpatın ağzında bulunan çapanın bıçaklarına kapılan Kerim Öztürk (32) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:39 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:39
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        Çapanın bıçaklarına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde tarlada çapa yaparken tarım aracı olarak bilinen patpatın ağzında bulunan çapanın bıçaklarına kapılan Kerim Öztürk (32) hayatını kaybetti.

        Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinde tarım aracı olarak bilinen patpat ile tarlada çapa yapan Öztürk, bir anlık dalgınlık sonucu kolunu patpata takılı çapanın bıçaklarına kaptırdı. Öztürk kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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