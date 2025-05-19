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        Boluspor - Bandırmaspor: 1-4

        STAT:Yeni Sakarya Atatürk HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan BarcınBOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Ali Ülgen (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:49 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:55
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        Boluspor - Bandırmaspor: 1-4
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        STAT:Yeni Sakarya Atatürk

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın

        BOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Ali Ülgen (Dk. 71 Vüsal İskandarlı), Fethi Özer (Dk. 83 Aleksic), Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul (Dk. 83 Onur Ulaş), Oğuz Güçtekin (Dk. 68 Balbudia), Hasani, Lico, Mukairu, Babacar (Dk. 71 Hüsamettin Yener)

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 81 Faruk Can Genç), Mulumba (Dk. 89 Sergen Piçinciol), N’Dngala (Dk. 46 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 73 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi, Messaoudi, Diony (Dk. 81 Paixao)

        GOLLER: Dk. 27 Hasani (Boluspor), Dk. 12 Diony, Dk. 47 Murat Cem Akpınar, Dk. 60 Messaoudi, Dk. 88 Paixao (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Fethi Özer (Boluspor), Hakan Bilgiç, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)

        1’İnci Lig’in Play Off Yükselme yarı final ilk maçında Sakarya’da oynanan karşılaşmada Boluspor, Bandırmaspor’a 4-1 mağlup oldu.

        12’nci dakikada konuk ekip Bandırmaspor öne geçti. Sağ çaprazdan Boluspor ceza sahasına giren Lois Diony sol ayağıyla düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

        27’nci dakikada Boluspor eşitliği sağladı. Ceza sahasının ilk metrelerinde topu alan Hasani’nin uzak köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

        47’nci dakikada Murat Cem Akpınar Bandırmaspor’u tekrar öne geçirdi. İbrahim Kaya’nın sağ çaprazdan yerden ortaladığı topa Murat Cem dokunarak yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

        60’ıncı dakikada penaltı kazanan Bandırmaspor’da Messaoudi’nin kullandığı top ağlarla buluştu: 1-3.

        87’nci dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen gol Marco Paixao’dan geldi. Bandırmaspor’un tecrübeli forveti İbrahim Kaya’nın pasında yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 1-4.

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Bandırmaspor deplasmanda Boluspor’u 4-1 mağlup ederek ikinci maç öncesi büyük avantaj sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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