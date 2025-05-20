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        Üniversite kütüphanesinde kedi kurtarma operasyonu

        SAKARYA Üniversitesi'nde kütüphanenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi ile yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:55
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        Üniversite kütüphanesinde kedi kurtarma operasyonu
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        SAKARYA Üniversitesi’nde kütüphanenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi ile yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde bulunan kütüphanede ders çalışan öğrenciler, tavandaki havalandırmadan yavru kedi sesi gelmesi üzerine durumu görevlilere bildirdi. Üniversitenin güvenlik görevlileri ve öğrenciler, yavru kediyi için seferber oldu. Kediyi bir türlü bulamayan görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Kütüphaneye gelen itfaiye ekibi de yavrunun yerini tespit edemedi. Bunun üzerine anne kedi, yavrusunu bulması için havalandırma boşluğuna konuldu. Anne kedi de yavrusu ile birlikte havalandırmada mahsur kaldı. Bir yanda öğrenciler kütüphanede ders çalışırken, diğer yandan ise ekipler anne ve yavru kedi için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu anne ve yavrusu bulunarak aşağıya indirildi. Kedi ve yavrusu karton kutuya konularak dışarı çıkarıldı.

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