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        Sapanca'da otomobil şarampole devrildi; sürücü ile eşi yaralandı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ile eşi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:10
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        Sapanca'da otomobil şarampole devrildi; sürücü ile eşi yaralandı
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ile eşi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Göl Mahallesi Ünlüce yolu üzerinde meydan geldi. Sapanca yönünde yokuştan inen Ahmet A. yönetimindeki 34 CEO 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek ters durdu. Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, aynı yerde sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle bölge halkı yetkililerden bir çözüm bulunmasını istedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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