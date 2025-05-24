Ormandan yola çıkan karaca kamerada

Pamukova'da sabah saatlerinde ormana çalışmaya giden kişi, yola yakın noktada karaca gördü. Otomobilin önünde hızla ilerleyip, bir süre sonra ormana doğru giden karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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