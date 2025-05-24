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        Ormandan yola çıkan karaca kamerada

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ormana yakın yola çıkan karaca, cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:30
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        Ormandan yola çıkan karaca kamerada
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ormana yakın yola çıkan karaca, cep telefonu ile görüntülendi.

        Pamukova'da sabah saatlerinde ormana çalışmaya giden kişi, yola yakın noktada karaca gördü. Otomobilin önünde hızla ilerleyip, bir süre sonra ormana doğru giden karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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