Pamukova'da seyir halindeki TIR alev aldı

Yangın, gece saatlerinden Pamukova ilçesi Eski Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. D-650 yolu Adapazarı istikametinde seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 42 AKT 920 plakalı demir yüklü TIR, elektrik aksamından çıkan arıza sonucu alev aldı. Yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Pamukova İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.