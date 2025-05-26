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        Pamukova'da seyir halindeki TIR alev aldı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesi, D-650 yolunda seyir halindeki bir TIR'da yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 01:23 Güncelleme: 26.05.2025 - 01:25
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        Pamukova'da seyir halindeki TIR alev aldı
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesi, D-650 yolunda seyir halindeki bir TIR'da yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, gece saatlerinden Pamukova ilçesi Eski Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. D-650 yolu Adapazarı istikametinde seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 42 AKT 920 plakalı demir yüklü TIR, elektrik aksamından çıkan arıza sonucu alev aldı. Yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Pamukova İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

        TIR’da hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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