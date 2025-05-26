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        Düğünde tavuklu pilav yiyen 22 kişi zehirlendi

        SAKARYA'da bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:40
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        Düğünde tavuklu pilav yiyen 22 kişi zehirlendi
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        SAKARYA'da bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yapılan bir düğünde, davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Pilavdan yiyen bazı davetliler, birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Rahatsızlanan 22 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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