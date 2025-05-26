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        Evden 280 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir evden yaklaşık 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:55
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        Evden 280 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, bir evden yaklaşık 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs’ta bir evden hırsızlık olayına ilişkin yapılan çalışmada, olayın failleri olduğu belirlenen E.K. (39) ve T.Y.’nin (40) İstanbul’dan kente geri döndüklerini tespit etti. 23 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Ekiplerin araçlarındaki aramalarında, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli suç aletleri, telsiz ve yedek kıyafetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.Y. ise serbest kaldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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