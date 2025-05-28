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        Sakarya'da otele fuhuş operasyonu; 3 tutuklama

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:55 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:00
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        Sakarya'da otele fuhuş operasyonu; 3 tutuklama
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir otele fuhuş operasyonu düzenledi. Baskında otel yetkilisi ve resepsiyonistin de aralarında bulunduğu 4 kişi, fuhşa aracılık ve yer temin suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. (34) ve A.Ö. (49) ile E.Y. (19) tutuklandı, N.A. (51) ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Otelin mühürlenmesi için de işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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