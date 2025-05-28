Sakarya'da otele fuhuş operasyonu; 3 tutuklama
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir otele fuhuş operasyonu düzenledi. Baskında otel yetkilisi ve resepsiyonistin de aralarında bulunduğu 4 kişi, fuhşa aracılık ve yer temin suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. (34) ve A.Ö. (49) ile E.Y. (19) tutuklandı, N.A. (51) ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Otelin mühürlenmesi için de işlem başlatıldı.
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