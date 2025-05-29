Fatih Karagümrük - Bandırma Spor: 3-1

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STAT: Yeni Sakarya Atatürk Kocaeli

HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 120 Emir Tintiş), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 111 Salih Dursun), Doh, Camacho (Dk. 74 Sergio Antonio), Johnson (Dk. 88 Nikola Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 88 Ahmet Sivri), Wesley

BANDIRMA SPOR: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 96 Sergen Piçinciol), Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 96 Louzif), Mulumba, Ndongala (Dk. 77 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi (Dk. 90+2 Kerim Avcı), Messaoudi, Diony (Dk. 77 Paixao)

GOLLER: Dk. 37 Hikmet Çiftçi (Bandırma Spor), Dk. 46 Wesley, Dk. 91 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 105 Ahmet Sivri (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Teknik Direktör Mustafa Gürsel, Hakan Bilgiç, Messaoudi, Mulumba, Louzif (Bandırma Spor), Göktan Gürpüz, Dovedan (Fatih Karagümrük)

1. Lig Play-Off finalinde Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda Fatih Karagümrük ve Bandırma Spor karşı karşıya geldi. Müsabakada Süper Lig’e adını yazdıran taraf 3-1’lik skorla Fatih Karagümrük oldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor eski Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

25’inci dakikada Karagümrükspor’da Çağtay Kurukalıp’ın kullandığı serbest vuruşa Bandırmaspor defansı müdahale etti. Dönen topu karşılayan Göktan Gürpüz’ün vurduğu top, kaleci Akın Alkan’ın müdahalesiyle kale direğine çarparak dışarı çıktı. 37’inci dakikada Bandırma Spor’da serbest vuruşu kullanan Hikmet Çiftçi’nin ceza sahası dışından vurduğu top, kaleci Furkan Bekleviç’i aşarak direkt ağlara gitti: 0-1. İlk yarı, Bandırma Spor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 46’ncı dakikada Karagümrük’ün geliştirdiği atakta Talha Ülvan ceza sahasına yakın alandan pasını içeriye gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulunan Wesley, yaptığı vuruşla topu rakip filelerle buluşturdu: 1-1. 62’nci dakikada atağa geçen Bandırma Spor’da kalabalık şekilde rakip yarı alanına geldi. Topla buluşan Mexer, yaklaşık 30 metreden vurduğu top az farkla auta çıktı. 90+4’te Bandırma Spor geliştirdiği atakta Messaoudi ceza alanında Kerim Avcı’ya pasını çıkardı. Kerim’in şutunda top kalecide kaldı.