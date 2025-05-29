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        Fatih Karagümrük kupasını aldı

        – TFF 1'inci Lig Play-Off Finali'nde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, kupasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 23:56 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:00
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        Fatih Karagümrük kupasını aldı
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        – TFF 1'inci Lig Play-Off Finali'nde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, kupasını aldı.

        Sakarya Yeni Atatürk Stadında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan son takım olan Fatih Karagümrük'e kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Kupayı kaldıran kırmızı-siyahlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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