Fatih Karagümrük kupasını aldı

Sakarya Yeni Atatürk Stadında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan son takım olan Fatih Karagümrük'e kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Kupayı kaldıran kırmızı-siyahlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

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