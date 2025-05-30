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        Fatih Karagümrük – Bandırma Spor maçının ardından

        1'inci Lig Play-Off finalinde Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Fatih Karagümrük, Bandırma Spor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e adını yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:05
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        Fatih Karagümrük – Bandırma Spor maçının ardından
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        1'inci Lig Play-Off finalinde Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda Fatih Karagümrük, Bandırma Spor’u 3-1 mağlup ederek Süper Lig’e adını yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Şu anda çok büyük mutluluk yaşıyorum. Karagümrük tarihinde 3’üncü finali oynadım; 3’te 3 yaptım. Bu herhalde tarihe geçecek bir olay” dedi. Bandırma Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise üzgün olduklarını belirterek maçın hakemi Yasin Kol’u eleştirdi.

        1'inci Lig Play-Off finalinde Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda Fatih Karagümrük ve Bandırma Spor karşı karşıya geldi. Müsabakada Süper Lig’e adını yazdıran taraf 3-1’lik skorla Fatih Karagümrük oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Şu anda çok büyük mutluluk yaşıyorum. Karagümrük tarihinde 3’üncü finali oynadım; 3’te 3 yaptım. Bu herhalde tarihe geçecek bir olay. Biz geçen sene haksız bir şekilde Süper Lig'den düşürüldük. Biz hancıyız; onlar yolcuydu. Biz buradayız; yolcular nerede, onu bilemiyorum” dedi.

        ‘TÜM EKİMİZİ KUTLUYORUM’

        Hak ettikleri galibiyeti aldıklarını da söyleyen Canel “Futbolcu arkadaşlarımı ve teknik ekibimi, sağlık çalışanlarını, kulüp personellerine çok teşekkür ediyorum. Bu, bir sene boyunca verilen bir emeğin karşılığı oldu. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sezon başından beri bu saate kadar emek veren tüm teknik ekibimizi kutluyorum. Yani sezon başından beri bu kulübe çok büyük emekler veren arkadaşlarımızı da kutlamak istiyorum. Sayın Süleyman Hurma’ya da tekrar teşekkür ediyorum, bize bu 3’üncü kupayı kaldırmayı nasip ettiği için. Herkesin ayağına sağlık. Tatangalar grubuna da ayrıyeten teşekkür ediyorum; çünkü onlar da çok büyük moral verdiler” diye konuştu.

        HAKEMİ ELEŞTİRDİ

        Bandırma Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel üzgün olduklarını belirterek, “Finaller böyle, üzgünüz. Yani çok mücadele ederek geldik buralara kadar. Oyuncularımı kutluyorum. Çok sert bir sezon geçti. Play-off mücadeleleri de öyle. Bugün çok kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. 2 sene önce de bunu yaşadık ama bir türlü finallerde bazı şeyleri aşamıyoruz. Bugün belki ilk yarıda iyi mücadele ettik, iyi durduk; iyi oynadık ama ikinci yarının başında gelen golle belki istediğimiz oyunu tam oynayamadık ama Yasin Kol da, 2 sene önce aynısını Halil Umut Meler de yaşadık. Bu sene Yasin Kol, maçın daha ilk dakikasından başlayarak vere vere o kadar çok faul yarattı ki sonunda da 2’nci golü yarattı. Bir faulden kendi kalemize gördük. Yani tam onun istediği gibi oldu” dedi.

        'BAZI ŞEYLER DEĞİŞMİYOR'

        Gürsel, Geliyoruz, geliyoruz finalde takılıyoruz. Böyle olunca da insan her şeyden soğuyor. 43 maç oldu ama finale geldiğimizde, dayandığımızda bir şeyler değişiyor; anlamadım gitti. Bunu bir türlü çözemedik. Yapacak da bir şey yok artık önümüze bakacağız. Üzgünüz. Böyle olmasını istemezdik. Çok başarmak istiyorduk ama olmadı. Geliyoruz finalde biraz figüranlık yapıyoruz gibime geliyor. Bir oldu, iki oldu aynı devam ediyor. Bazı şeyler değişmiyor yani. Böyle olunca insan yaptığı işten de soğuyor, her şeyden soğuyor böyle olunca. Hayat neler getirecek, neler götürecek; artık kafamızı toplayıp önümüze bakacağız. Kendimiz hakkında da gereken ne, nasıl yapacağız, bundan sonraki süreçte her şeyi bir kafamızı toplayıp değerlendirmemiz lazım. Tekrar oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sezon geçirdiler. Taçlandırmak isterdik ama olmadı. Taraftarımız bugün buraya geldi; onlara da bu kupayı burada kaldırtmak, onların önünde kaldırmak çok istiyorduk, olmadı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Dediğim gibi üzgünüz” ifadelerini kullandı.

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