Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kiralık araçta silahla yakalanan polisin de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı

        SAKARYA'da kullandığı kiralık otomobilde 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirilen polis memurunun da aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiralık araçta silahla yakalanan polisin de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’da kullandığı kiralık otomobilde 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirilen polis memurunun da aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı ihbar doğrultusunda, geçen hafta, Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen kiralık araç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda durduruldu. Diyarbakır’da görevli polis memuru M.A.K.’nin kullandığı kiralık araçta 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 17 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 tabanca şarjörü, 45 adet Kalaşnikof fişeği ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan polis memuru M.A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ardından genişletilen soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Z.B. ve H.K. de çıkarıldıkları mahkemede bugün tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?

        Benzer Haberler

        Taraklı'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Taraklı'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Motosikletiyle kaldırımdaki panoya çarpıp yaralandı
        Motosikletiyle kaldırımdaki panoya çarpıp yaralandı
        Sakarya'da yatalak hastanın penceresinin önü duba ve çiçeklerle araç parkın...
        Sakarya'da yatalak hastanın penceresinin önü duba ve çiçeklerle araç parkın...
        Karasu'dan 2 ilkokul öğrencisinden Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonas...
        Karasu'dan 2 ilkokul öğrencisinden Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonas...
        Sakarya'da kontrplak üretim tesisinde yangın
        Sakarya'da kontrplak üretim tesisinde yangın
        Sakarya'da "Ailemle Öğreniyorum Projesi" etkinliği yapıldı
        Sakarya'da "Ailemle Öğreniyorum Projesi" etkinliği yapıldı