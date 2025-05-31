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        Takla atan otomobilden fırladı; 5 yaralı

        SAKARYA'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 23:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 23:55
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        Takla atan otomobilden fırladı; 5 yaralı
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        SAKARYA’da, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan O.A. isimli 9 yaşındaki çocuğun sürüklenen araçtan fırlaması, kameraya yansıdı.

        Kaza, 30 Mayıs Cuma gecesi saat 23.50 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. S.A.'nın (21) idaresindeki 07 R 2614 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 350 plakalı otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan O.A. isimli çocuk sürüklenen otomobilden fırladı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Otoyol Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçta emniyet kemerini takan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk ile diğer 2 kişi hastaneye sevk edildi. 9 yaşındaki O.A.'nın iç kanama geçirebileceği ve yaşadığı şok itibarıyla tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım bölgede bir süre Jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Otomobillerin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı güvenlik kamerası ve başka bir aracın yol kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin aynı istikamette giden otomobile arkadan çarptığı, savrulan otomobilin devrildiği yol kenarındaki bariyere çarparak sürüklendiği ve sürüklenen otomobildeki çocuğun yola savrulduğu görülüyor. Yine görüntüde kazayı fark eden bir sürücünün aracını emniyet şeridine çektiği aşağıya indiği ve yola savrulan çocuğu emniyet şeridine götürdüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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