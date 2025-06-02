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        Caminin bağış kutusu ile müezzinin cüzdanını çaldı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yatsı namazının ardından camide yalnız kalan kişi, bağış kutusunu ve müezzinin cüzdanını çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:10
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        Caminin bağış kutusu ile müezzinin cüzdanını çaldı
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yatsı namazının ardından camide yalnız kalan kişi, bağış kutusunu ve müezzinin cüzdanını çaldı.

        Olay, dün gece Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi’ndeki Karaçalılık Camii’nde meydana geldi. Cemaatin dağılmasıyla birlikte camide yalnız kalan kişi, imamın odasındaki bağış kutusunu çaldı. Daha sonra tekrar geri gelen şüpheli, müezzin Günay Çelik'in ceketini karıştırıp cebindeki cüzdanı da alarak, kaçtı. Olay, imamın durumu fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesiyle ortaya çıktı. İmam Bayram Kırlak kamera kayıtlarıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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