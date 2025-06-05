Sakarya'da, iki otoyolun kesiştiği noktada trafik yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, Sakarya'da Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun kesiştiği noktada uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturmaya başladı. İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, dron ile görüntülendi. Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.