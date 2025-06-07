Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kurban atıkları ormana atıldı

        SAKARYA'NIN Arifiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıkları ormana atıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kurban atıkları ormana atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’NIN Arifiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıkları ormana atıldı. Daha önce de sık sık çöp atılan alan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki daha önce de sık sık çöp dökülen ormana bu kez de kurban kesiminden kalan atıklar atıldı. Daha önce defalarca temizlenen ve uyarı tabelaları konulan alan, yeniden çöplüğe döndü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, ormanlık alanın içerisine gelişigüzel atılmış kurban atıkları dikkat çekti. Çevreye yayılan kötü koku ve görüntü kirliliği tepki topladı.

        ÖNLEMLER YETMEDİ

        Önceki yıllarda da çöp atıldığı için hem belediye hem de çevrede yaşayan vatandaşlar bölgeyi temizlemiş, alana ‘Çöp atmayın’ uyarı tabelaları yerleştirilmişti.

        Bölgede yaşayanlar, özellikle bayram dönemlerinde bu tür manzaralarla karşılaşmaktan bıktıklarını dile getirerek, yetkililerin daha caydırıcı önlemler almasını istedi. Bölge halkı, güvenlik kameralarıyla izleme yapılması ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Sakarya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da "acemi kasaplar" hast...
        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da "acemi kasaplar" hast...
        Sakarya'da acemi kasaplar hastanelere başvurdu
        Sakarya'da acemi kasaplar hastanelere başvurdu
        Sakarya ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Sakarya ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Sakarya'dan Kurban Bayramı mesajları
        Sakarya'dan Kurban Bayramı mesajları
        Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziy...
        Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziy...