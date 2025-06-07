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        Ağaçta iki gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir ağacın üzerinde 2 gün mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 19:08 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:10
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        Ağaçta iki gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir ağacın üzerinde 2 gün mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

        İlçenin Elperek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir ağacın tepesinden inemeyen ve sürekli miyavladığı için çevre sakinlerinin dikkatini çeken minik kedi için vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri merdivenli araç yardımıyla yaklaşık 5 metre yükseklikteki kedi yavrusuna ulaştı. Güvenli şekilde bulunduğu yerden alınan kedi, yere indirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, çevredeki hayvanseverlere teslim edildi.

        Mahalle sakinleri, gösterdikleri duyarlılık ve hızlı müdahaleleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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