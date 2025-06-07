Ağaçta iki gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir ağacın üzerinde 2 gün mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

İlçenin Elperek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir ağacın tepesinden inemeyen ve sürekli miyavladığı için çevre sakinlerinin dikkatini çeken minik kedi için vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri merdivenli araç yardımıyla yaklaşık 5 metre yükseklikteki kedi yavrusuna ulaştı. Güvenli şekilde bulunduğu yerden alınan kedi, yere indirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, çevredeki hayvanseverlere teslim edildi.

Mahalle sakinleri, gösterdikleri duyarlılık ve hızlı müdahaleleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.