Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ceyhun K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ceyhun K. (30), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Ceyhun K.'nin kontrolünü yitirdiği 54 ACD 477 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada başını asfalt zemine çarpan Ceyhun K., ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ceyhun K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da esnaf ve sanatkarlar bayramlaştı
        Sakarya'da esnaf ve sanatkarlar bayramlaştı
        Ağaçta iki gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
        Ağaçta iki gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
        Sakarya'da kurban atıkları ormana atıldı
        Sakarya'da kurban atıkları ormana atıldı
        Sakarya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Sakarya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da "acemi kasaplar" hast...
        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da "acemi kasaplar" hast...
        Sakarya'da acemi kasaplar hastanelere başvurdu
        Sakarya'da acemi kasaplar hastanelere başvurdu