TEM Otoyolu'nda otomobil, bariyerlere ve tankere çarptı: 7 yaralı

Kaza, 09.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca ilçesi geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde giden M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaçlık alana savrulan otomobildeki 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Sakarya otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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