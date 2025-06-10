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        TEM Otoyolu'nda otomobil, bariyerlere ve tankere çarptı: 7 yaralı

        TEMOtoyolu İstanbul istikameti Sakarya'nın Sapanca ilçesi geçişinde otomobilin bariyerlere ve tankere çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:55
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        TEM Otoyolu'nda otomobil, bariyerlere ve tankere çarptı: 7 yaralı
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        TEMOtoyolu İstanbul istikameti Sakarya'nın Sapanca ilçesi geçişinde otomobilin bariyerlere ve tankere çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, 09.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca ilçesi geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde giden M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaçlık alana savrulan otomobildeki 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Sakarya otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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