Eski eşini, tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı (2)
TUTUKLANDISakarya'daeski eşi Emir Kocasoy'u (48) tabancayla 6 kurşunla vurarak öldüren R.
TUTUKLANDI
Sakarya'daeski eşi Emir Kocasoy'u (48) tabancayla 6 kurşunla vurarak öldüren R.D. (42), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan R.D. 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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