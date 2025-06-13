Sapanca Gölü'nde kaçak yapılar kaldırılacak, doğal doku korunacak
ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sapanca Gölü kıyısında kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve doğal yapıyı korumak amacıyla yeni bir çevre düzenleme projesi başlattı.
ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sapanca Gölü kıyısında kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve doğal yapıyı korumak amacıyla yeni bir çevre düzenleme projesi başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında; göl çevresindeki 97 kaçak iskele kaldırılacak, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla halkın kullanımına açık doğal bir alan oluşturulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek düzenleme ile Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son vermeyi planlıyor. Bakan Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılarak göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, paylaşımında, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız" dedi. Proje kapsamında gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskelenin kaldırılması ile birlikte gölün çevresinin doğal yapısına kavuşturulması ayrıca mevcut yürüyüş yolunun yeniden düzenlenmesi planlanıyor. 2 etaplı olacak düzenleme kapsamında toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak. Projenin ihalesi 18 Haziran'da yapılacak.
'HALKIN KULLANIMI İÇİN BİRAZ DAHA KISITLI BİR ALAN VAR'
Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan bölge sakinleri ve ziyaretçiler, düzenlemenin faydalı olacağını ifade etti. Sapanca'ya Bursa'dan gezmeye gelen Furkan Bülbül, Bursa'da da İznik Gölü'ne kıyısı olan bir yere oturduğunu, "İznik'te de Bakanlığın yapmaya çalışmış olduğu bu düzenlemeler gibi bazı düzenlemeler oldu. Burada da gördüğüm kadarıyla bazı işletmeler var ama halkın kullanımı için biraz daha kısıtlı bir alan var. Tabii bunların artması lazım. Özellikle işletmelerin ya da bazı böyle köşe tutma gibi halkın kendi yaptığı oluşumlar da olabiliyor; bunlar bence böyle yerleri daha özgür, daha kullanışlı olmaktan çıkarıyor. Tabii ki işletmeler de olacak. Buralar hizmet sektörü için kullanışlı ve faydalı yerler ama tabii ki öncelikle halkın kullanımı, aynı zamanda buranın turistik ve doğa yapısını da bozmamak adına bu tarz yerlere yapılacak her türlü çalışmaya ben şahsen destek veririm" diye konuştu.
'BURALARIN GÜZELLİĞİNİ SAVUNMAK LAZIM'
Gölün çevresinin iyi bir düzenlemeyle çok daha güzel hale gelebileceğini de ifade eden Bülbül, şöyle dedi: "Buralar bizim hem mirasımız hem hazinemiz hem de değerimiz. El birliğiyle hem işletmeciler olsun hem idareciler olsun hem de vatandaş olsun herkesin elini taşın altına koyup, hep beraber buraları kalkındırmak, buraları korumak, buraları çocuklara, torunlara aktarmak lazım. Buraların güzelliğini savunmak lazım; herkese de duyurmak lazım. Çünkü bundan bir tane var; başka da olmayacak; biz korursak olacak."
'EKLEMELER YAPILARAK YENİ PROJELER OLUŞTURULABİLİR'
Üniversite öğrencisi Döndü Çakmak, projenin Sapanca'ya daha çok katkı sağlayacağını belirterek, "Bence güzel, çok mantıklı bir proje" dedi. İskelelerin kaldırılması ile ilgili Çakmak, "Aslında şahsi fikrim kaldırılmamalı. Tabii doğaya da zarar verilmeden, eklemeler yapılarak yeni projeler oluşturulabilir" diye konuştu.
'BU İSKELELERLE SAHİLE DAHA ÇOK ZARAR VERİYORUZ'
Sapanca'da yaşayan Fatma Gürpınar, "Özellikle öğrenciler için daha fazla aktivite yapılması gerekiyor. Göl üzerinde daha çok aktivite yapılması gerektiğini düşünüyorum. Belediyenin bu konuda çok fazla destek vermesi ve daha çok üzerine düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence göl korunmalı. Çünkü zaten küresel ısınma gittikçe daha çok çoğalıyor, günümüzde de zaten fark ediyoruz; bence korunmalı ve bunun üzerinde de yine öğrencilerle birlikte desteklenmeli" dedi. Yeni projeye ilişkin Gürpınar, "Bence daha iyi olur. Çünkü biz, halk, burayı kullanmak için varız. Bu iskelelerle sahile daha çok zarar veriyoruz. İnsanlar daha çok zarar veriyor. Halkın kullanabileceği şekilde olursa, daha az zarar görebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
'DOĞAL HAYAT KORUNARAK YAPILACAKSA NEDEN OLMASIN'
Sapancalı Cafer Tara, Sapanca sahil şeridinde daha önce de çalışma yapıldığını aktararak, "Orası beton oldu. Hemen arkasında işletmeler oldu ve çok yoğun bir kalabalık oluştu. Göl oradan kirleniyor ama tabii bu, 'Hiçbir şey yapılmasın' demek değil. Böyle bir çalışma, güzel bir çalışma yapılabilir fakat kıyıyı yok etmeden, o kıyıdaki sazlıklar, habitat, doğal hayat korunarak yapılacaksa neden olmasın? Ancak kıyaya beton dökülmesin" dedi.
'İSTİŞARE YAPARAK İLERLENMESİNDE FAYDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Sapanca Turizm Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Alpaslan Kılıç ise süreçte yetkililerle görüştüklerini ifade etti. Kılıç, "Proje, sahillerin halka açılmasına yönelik öncelikle Sapanca Gölü'nün korunması amacını taşıyan, görünüş itibarıyla olumlu bir proje olarak gözlemledik. Fakat bu sahil şeridinde, özellikle Sapanca kıyısında yapıların çokluğu, sahildeki işletmelerin oldukça fazla olması, bu hususta 150 yıldır bu toprakları kullanan insanların yaşadığı sıkıntıları birebir tanık olmam ve bunların neler yaşadığını görmüş olmam nedeniyle, olayın istişare yaparak ilerlemesinde fayda olacağını düşünüyorum. Bu dileklerimizi, temennilerimizi, görüşlerimizi, bu işteki kaygılarımızı, endişelerimizi hatta önerilerimizi büyükşehir belediye başkanımız ile paylaştık. Kendileri gayet olumlu yaklaştı. Bu projenin başında olan yetkili arkadaşa talimat vererek, mevcut proje üzerinde ilerlerken orada yaşayan insanların da orada işletmesi olanların, orada bahçesi, evi olanların da görüşleri alınarak, istişare yapılarak ilerlenmesi talimatını verdi" diye konuştu.
'BURADA YÜRÜYÜŞ YOLUNA, ÇEVRE DÜZENLEMESİNE KESİNLİKLE KARŞI DEĞİLİZ'
Alpaslan Kılıç, "Bizler turizmci ve işletmeci olarak Sapanca'yı daha iyi noktalara taşımak için, elimizde bulunan değerleri koruyarak kullanma taraftarıyız. Yöneticilerin yerel ve genel anlamda aynı düşüncede olduğunu görüyoruz. Fakat bu işleri yaparken mutlaka istişare yapılmalı; bilim kurullarından görüş alınmalı. Tabii bakanlık bir projeyi hazırlarken mutlaka uzmanları vardır ama bir de yerinde yaşayanlara da sormak gerekir. Turizmin hiçbir çeşidi, yapılan hiçbir projede, o yöredeki yaşayan halkı yok sayarak ilerlenemez. Bölgenin turizmde kalkınması, ilerlemesi ve doğanın korunması için mutlaka plan dahilinde ilerlenmeli. Biz paydaşlar olarak Sapanca'nın geleceği adına olumlu olan her işe sıcak bakarız. Olumsuz olan haksızlık, çifte standart olan yerlerde de görüşlerimizi söyleriz; karşı koyarız. Burada biz yürüyüş yoluna, çevre düzenlemesine kesinlikle karşı değiliz. Orada bu toprakları, bahçesini, evini, işletmesini, dedelerinden kalan mirasını 150 yıldır koruyup, kollayan ve işletmeyi açan insanların da haklarını gözeterek ilerlenmesinden yanayız. Burada mağduriyet yaşanmadan ilerleneceği ifade edildi. İnşallah öyle gelişir. Bizler, göle zarar vermeyecek; gelecek kuşaklara taşıyacak her türlü projenin yanında oluruz, seviniriz, mutlu oluruz; yapanları da takdir eder, tebrik ederiz" dedi.
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