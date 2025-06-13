Sapanca Gölü'nde kaçak yapılar kaldırılacak, doğal doku korunacak

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sapanca Gölü kıyısında kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve doğal yapıyı korumak amacıyla yeni bir çevre düzenleme projesi başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında; göl çevresindeki 97 kaçak iskele kaldırılacak, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla halkın kullanımına açık doğal bir alan oluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek düzenleme ile Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son vermeyi planlıyor. Bakan Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılarak göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, paylaşımında, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız" dedi. Proje kapsamında gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskelenin kaldırılması ile birlikte gölün çevresinin doğal yapısına kavuşturulması ayrıca mevcut yürüyüş yolunun yeniden düzenlenmesi planlanıyor. 2 etaplı olacak düzenleme kapsamında toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak. Projenin ihalesi 18 Haziran'da yapılacak.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan bölge sakinleri ve ziyaretçiler, düzenlemenin faydalı olacağını ifade etti. Sapanca'ya Bursa'dan gezmeye gelen Furkan Bülbül, Bursa'da da İznik Gölü'ne kıyısı olan bir yere oturduğunu, "İznik'te de Bakanlığın yapmaya çalışmış olduğu bu düzenlemeler gibi bazı düzenlemeler oldu. Burada da gördüğüm kadarıyla bazı işletmeler var ama halkın kullanımı için biraz daha kısıtlı bir alan var. Tabii bunların artması lazım. Özellikle işletmelerin ya da bazı böyle köşe tutma gibi halkın kendi yaptığı oluşumlar da olabiliyor; bunlar bence böyle yerleri daha özgür, daha kullanışlı olmaktan çıkarıyor. Tabii ki işletmeler de olacak. Buralar hizmet sektörü için kullanışlı ve faydalı yerler ama tabii ki öncelikle halkın kullanımı, aynı zamanda buranın turistik ve doğa yapısını da bozmamak adına bu tarz yerlere yapılacak her türlü çalışmaya ben şahsen destek veririm" diye konuştu.

Gölün çevresinin iyi bir düzenlemeyle çok daha güzel hale gelebileceğini de ifade eden Bülbül, şöyle dedi: "Buralar bizim hem mirasımız hem hazinemiz hem de değerimiz. El birliğiyle hem işletmeciler olsun hem idareciler olsun hem de vatandaş olsun herkesin elini taşın altına koyup, hep beraber buraları kalkındırmak, buraları korumak, buraları çocuklara, torunlara aktarmak lazım. Buraların güzelliğini savunmak lazım; herkese de duyurmak lazım. Çünkü bundan bir tane var; başka da olmayacak; biz korursak olacak."

'EKLEMELER YAPILARAK YENİ PROJELER OLUŞTURULABİLİR'

Üniversite öğrencisi Döndü Çakmak, projenin Sapanca'ya daha çok katkı sağlayacağını belirterek, "Bence güzel, çok mantıklı bir proje" dedi. İskelelerin kaldırılması ile ilgili Çakmak, "Aslında şahsi fikrim kaldırılmamalı. Tabii doğaya da zarar verilmeden, eklemeler yapılarak yeni projeler oluşturulabilir" diye konuştu.

'BU İSKELELERLE SAHİLE DAHA ÇOK ZARAR VERİYORUZ'

Sapanca'da yaşayan Fatma Gürpınar, "Özellikle öğrenciler için daha fazla aktivite yapılması gerekiyor. Göl üzerinde daha çok aktivite yapılması gerektiğini düşünüyorum. Belediyenin bu konuda çok fazla destek vermesi ve daha çok üzerine düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence göl korunmalı. Çünkü zaten küresel ısınma gittikçe daha çok çoğalıyor, günümüzde de zaten fark ediyoruz; bence korunmalı ve bunun üzerinde de yine öğrencilerle birlikte desteklenmeli" dedi. Yeni projeye ilişkin Gürpınar, "Bence daha iyi olur. Çünkü biz, halk, burayı kullanmak için varız. Bu iskelelerle sahile daha çok zarar veriyoruz. İnsanlar daha çok zarar veriyor. Halkın kullanabileceği şekilde olursa, daha az zarar görebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.