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        Traktör, dere yatağına devrildi; 2 çocuk annesi öldü

        SAKARYA'nınErenler ilçesinde traktörün dere yatağına devrildiği kazada 2 çocuk annesi olan sürücü Nazife Can (33), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:30
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        Traktör, dere yatağına devrildi; 2 çocuk annesi öldü
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        SAKARYA'nınErenler ilçesinde traktörün dere yatağına devrildiği kazada 2 çocuk annesi olan sürücü Nazife Can (33), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Kayalarmemduhiye Mahallesi orman yolunda meydana geldi. 2 çocuk annesi Nazife Can'ın kullandığı 54 ACL 466 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazayı duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkartılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi merkezine götürülürken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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