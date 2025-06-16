Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        33 yıl hapis cezası ile aranan eski oda başkanı yakalandı

        SAKARYA'da hakkında kesinleşmiş 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Selçuk Başak (52), Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:51 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        33 yıl hapis cezası ile aranan eski oda başkanı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’da hakkında kesinleşmiş 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Selçuk Başak (52), Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen Başak cezaevine konuldu.

        Sakarya’da bir kooperatif evleri satışı ile ilgili olarak hakkında ceza mahkemesince dava açılan esik Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Selçuk Başak, yargılandığı mahkemede nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Başak, Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen Başak, tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!

        Benzer Haberler

        Adapazarı'nda farkındalık için aileler çocuklarıyla kitap okudu
        Adapazarı'nda farkındalık için aileler çocuklarıyla kitap okudu
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya 35. Olgunlar Turnuvası yarın başlayacak
        Sakarya 35. Olgunlar Turnuvası yarın başlayacak
        Sakarya'da kaza: 3 yaralı
        Sakarya'da kaza: 3 yaralı
        AK Parti'li İnce: Sakaryalı sporcular İran'da ateş altında kaldı
        AK Parti'li İnce: Sakaryalı sporcular İran'da ateş altında kaldı
        Sapanca'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sapanca'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı