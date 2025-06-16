33 yıl hapis cezası ile aranan eski oda başkanı yakalandı

Sakarya’da bir kooperatif evleri satışı ile ilgili olarak hakkında ceza mahkemesince dava açılan esik Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Selçuk Başak, yargılandığı mahkemede nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Başak, Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen Başak, tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.

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